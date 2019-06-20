В СК опровергли нападение на вокалиста Neuro Dubel

По информации следствия, Юрий Наумов причинил ножевое ранение сам себе и на него никто не нападал.

Установлено, что в одной из минских квартир в течение нескольких дней мужчина и молодая пара распивали спиртные напитки. Днем 18 июня к медикам обратилась девушка с просьбой приехать для оказания помощи. Прибывшими медиками у музыканта было обнаружено ножевое ранение в области живота. Наумова доставили в учреждение здравоохранения, где он продолжает находиться до сих пор.

На причастность к совершению преступления проверяются 25-летний парень и 19-летняя девушка, проживающие в квартире. В ходе следствия музыкант пояснил, что ножевое ранение он причинил себе самостоятельно.