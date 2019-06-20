В СК опровергли нападение на вокалиста Neuro Dubel

/ Общество
Просмотров: 1519

По информации следствия, Юрий Наумов причинил ножевое ранение сам себе и на него никто не нападал.


Вокалист Neuro Dubel попал в реанимацию с ножевыми ранениями

Установлено, что в одной из минских квартир в течение нескольких дней мужчина и молодая пара распивали спиртные напитки. Днем 18 июня к медикам обратилась девушка с просьбой приехать для оказания помощи. Прибывшими медиками у музыканта было обнаружено ножевое ранение в области живота. Наумова доставили в учреждение здравоохранения, где он продолжает находиться до сих пор.

На причастность к совершению преступления проверяются 25-летний парень и 19-летняя девушка, проживающие в квартире. В ходе следствия музыкант пояснил, что ножевое ранение он причинил себе самостоятельно.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Следственный комитет Neuro Dubel ножевое ранение Персона: Юрий Наумов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов

Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

«На жалость не имеем права». Женщина-следователь — об особенностях профессии

«На жалость не имеем права». Женщина-следователь — об особенностях профессии