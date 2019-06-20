С территории Беларуси блокирован доступ к трем российским сайтам по перепродаже билетов на Евроигры

Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД во взаимодействии с Фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» выявило факты несанкционированной реализации и перепродажи билетов на игры через интернет-ресурсы.

По сообщению пресс-службы МВД, оперативники установили три интернет-сайта, на которых содержалась информация о несанкционированной перепродаже билетов.

«На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось», — отметила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

В ходе дальнейшей проверки оперативники ГУБЭП совместно с коллегами из управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД выяснили, что сайты размещены на виртуальных хостинг-машинах, доступ к которым осуществлялся с территории России — из Москвы и Санкт-Петербурга.

По инициативе ГУБЭП предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» ограничило доступ к этим интернет-ресурсам на период проведения игр. ГУБЭП уведомило российских коллег о ситуации «для дальнейшего реагирования и принятия решения в соответствии с законодательством в отношении правонарушителей на территории Российской Федерации».

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня.