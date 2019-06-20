Глава МВД пообещал вежливую милицию на Евроиграх

Белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и по возможности незаметной, заявил министр внутренних дел Юрий Караев, который посетил места проведения II Европейских игр (21-30 июня).

«Готовность органов внутренних дел высокая, — приводит слова Караева пресс-служба МВД. — Но мы всегда должны придирчиво относиться к мерам, которые принимаем, и считать, что они недостаточны. Мы сами должны искать возможные риски и угрозы. Поэтому говорить о полной готовности было бы преждевременно. На практике какие-то проблемы все равно появятся и покажут, что не предусмотрели и как маневрировать силами и средствами, чтобы это улучшить».

«В целом существенных изменений оперативной обстановки, связанных с играми, не прогнозируется — для этого нет предпосылок», — заявил министр.

В сообщении отмечается, что задолго до начала соревнований все задействованные объекты взяты под круглосуточную охрану, проверены с помощью саперно-пиротехнических групп, служебных собак и спецтехники. На каждом развернуты штабы, общее взаимодействие между которыми выполняет межведомственный оперативно-ситуационный штаб на базе столичного ГУВД.

«В охране общественного спокойствия в деревне спортсменов задействованы наиболее подготовленные сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск со всей страны. Среди важных критериев в их отборе выделялось знание иностранного языка», — подчеркивается в релизе.