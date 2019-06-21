Активный фронтальный раздел накрыл Беларусь – объявлен оранжевый уровень опасности

В пятницу, 21 июня, погоду на территории Беларуси утром и днем формирует активный фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы ( в некоторых районах пройдут ливни, возможен град).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +25.. +30°С, по южной половине +31..+34°С.