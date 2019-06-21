Семашко: уровень союзной интеграции не противоречит интересам двух государств

«Отработка согласованных предложений по ключевым направлениям белорусско-российской интеграции идет полным ходом», — приводит БелаПАН со ссылкой на ТАСС слова посла Беларуси в России Владимира Семашко.

«Текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств. Главное условие — дальнейшее развитие союза должно быть выгодно для обеих сторон, — подчеркнул Семашко. — Считаю, что все возможные предложения должны идти от жизни и вытекать не из некой абстрактной и надуманной правовой казуистики. Финансово-экономическое взаимодействие не может быть поставлено в зависимость от реализации условий договора, которые затрагивают атрибуты суверенитета государства».

По словам Семашко, нуждается в проработке «пересечение компетенций Союзного государства и ЕАЭС».

«Наличие этих двух интеграционных площадок ни юридически, ни идеологически не противопоставлено. Но именно в ЕАЭС сосредоточена отработка актуальных тем экономической повестки, включая формирование регулятивной среды. При этом формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, отраженных в Договоре о ЕАЭС, соотносится с созданием единого экономического пространства и правовых основ общего рынка в Союзном государстве», — отметил посол.

Он считает, что наличие проблем в двусторонних отношениях — «это не итог неких недостатков интеграции, а объективный процесс достижения компромиссных решений, учитывающих союзные и национальные интересы сторон».

«Сегодня мы едины в том, что дальнейшее углубление интеграции лежит не в плоскости переоценки целей и задач договора, а в актуализации механизма его выполнения», — сказал Семашко.

Все действия белорусской стороны, по его словам, подчинены одной цели — «построению с союзнической нам Российской Федерацией взаимовыгодных отношений, выстроенных на принципах доверия, равноправия, учета национальных интересов друг друга, добросовестного выполнения принятых обязательств».