Президент Грузии экстренно вылетает из Минска из-за беспорядков в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в Беларуси, приняла решение вернуться на родину.

Такое решение глава государства приняла в связи массовыми беспорядками, начавшимися накануне в столице.

Беспорядки в Грузии начались в связи с инцидентом, произошедшим 20 июня на сессии Межпарламентской ассамблеи православия: депутат Госдумы России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) сел в кресло председателя грузинского парламента. В центр Тбилиси на проспект Руставели вышло несколько тысяч человек. Полиция для наведения порядка использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

Медики официально подтвердили число пострадавших: 14 манифестантов и 38 полицейских.

По мнению президента, за протестами виден российский след: «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна сегодня может оказаться более опасной, чем открытая агрессия. Еще раз скажу, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние больше всего на руку именно России и ее самому хорошо изученному оружию. Тот, кто поощряет, и кого устраивает внутренне противостояние, волей-неволей становится проводником российской политики и исполнителем ее планов…»

Напомним, президент Грузии собиралась посетить церемонию открытия II Европейский игр и провести рабочую встречу с белорусским коллегой.