Родственники осужденных по статье 328 УК передали в парламент два обращения

Родственники осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) передали в Палату представителей два обращения.

Около десятка человек собрались утром 21 июня возле Дома правительства, чтобы подписать обращения, которые также будут направлены в Совет Республики и Администрацию президента.

В первом обращении содержится требование о полной амнистии всех несовершеннолетних, осужденных по ст. 328.

Второе обращение касается вынесенных приговоров. «Крайне возмущены тем, что до сих пор не были предприняты меры для урегулирования накаленной обстановки по вопросу несправедливых приговоров в квалификации судами по ч. 4 ст. 328. Статья предполагалась для создателей магазинов и лабораторий, а не для рядовых курьеров», — говорится в обращении.

Родственники осужденных требуют срочно пересмотреть подходы по применению ч. 4 ст. 328.

Пересмотра уголовных дел требуют также активистки инициативы «Матери 328», которые с 11 июня проводят коллективную голодовку в Пуховичском районе (Минская область). По состоянию на 20 июня в голодовке участвовало пять человек. Ожидается, что в ближайшие дня в ним присоединится еще несколько родственников осужденных по ст. 328.

Помимо пересмотра приговоров участники акции требуют встречи с Александром Лукашенко и легализации антинаркотического законодательства.

13 июня этого года депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении изменения в ст. 328 УК. Они предусматривают снижение на два года нижнего предела наказаний по ч.ч. 2 и 3 этой статьи: по ч. 2 — с пяти до трех лет лишения свободы, по ч. 3 — с восьми до шести лет.