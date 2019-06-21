Автор золотого гола в финале ЧЕ-2008 завершил карьеру

Испанский футболист Фернандо Торрес, в последнее время выступавший за японский «Саган Тосу», объявил о завершении карьеры игрока.

Футболист отметил в своем микроблоге, что, после 18-летней карьеры в большом футболе, вешает бутсы на гвоздь.

Среди титулов, которые выиграл Торрес, золото чемпионата Испании (2001/2002) и выигрыш Лиги Европы в составе «Атлетико» (2017/2018).

В составе «Челси» он стал обладателем Кубка Англии (2011/2012) и выиграл Лигу чемпионов (2011/2012) и Лигу Европы (2012/2013).

А в майке национальной сборной стал чемпионом мира (2010) и Европы (2008, 2012).