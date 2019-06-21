Лукашенко внимательно следит за обстановкой в Грузии

В Беларуси внимательно следят за обстановкой в Грузии, заявил Александр Лукашенко 21 июня на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Минск накануне вечером.

«Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Ваш народ пережил много сложных моментов после распада Советского Союза. Вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. И нынешняя ситуация непростая в Грузии, как и в других республиках, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Думаю, вы хорошо знакомы с нюансами белорусско-грузинских отношений. Я не буду здесь пересказывать о нашем торговом обороте, о том, какие мы времена пережили. Мы действительно начинали с нуля наши отношения, особенно в сфере экономики. Но сегодня Грузия находится на ведущих позициях в отношении Беларуси. У нас очень добрые, теплые отношения. Наши народы очень близки. Не только уважают — любят друг друга, — сказал официальный белорусский лидер. — У нас очень хороший фундамент отношений. И поверьте, я сделаю все, чтобы такие добрые, теплые отношения во всех сферах сохранились навечно».

Лукашенко заявил, что «в Беларуси сделают все, чтобы навечно сохранить добрые отношения с Грузией». «Несмотря на то, что нынешний визит у вас краткий, я очень надеюсь, что вы найдете время в ближайшем будущем, чтобы побывать не только в Минске, но и посмотреть нашу Беларусь. Посол очень хорошо знаком с Беларусью, с Минском. Он может многое рассказать и показать. Он у нас тут свой человек», — сказал глава белорусского государства.

В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила Лукашенко Беларуси за возможность встречи, несмотря на тот факт, что ей приходится раньше завершить свой визит в Беларусь из-за происходящих в Грузии событий. «Конечно, это было неожиданно, что я уезжаю», — сказала она.

Вместе с тем президент Грузии отметила, что рада приезду в Беларусь и готовилась к этому визиту, пожелав успешно провести II Европейские игры. «Приходится уезжать, но болеть буду на расстоянии, — сказала Зурабишвили. — Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что, когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте. Поэтому еще раз извините, но я должна уехать и быть рядом со своим народом».

Как сообщалось, в связи с беспорядками в Тбилиси Саломе Зурабишвили прерывает визит в Минск, куда она прибыла вечером 20 июня для посещения церемонии открытия II Европейских игр. Визит президента должен был завершиться вечером 22 июня, но Зурабишвили прилетит в Тбилиси сегодня.

В программе визита были встречи с Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Румасом, главами обеих палат Национального собрания, представителями грузинской диаспоры в Беларуси. Зурабишвили прилетела в Минск в сопровождении руководителей министерств.

Беспорядки в Грузии начались в связи с инцидентом, произошедшим 20 июня на сессии Межпарламентской ассамблеи православия: депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента.

Сегодня в 11.16 Зурабишвили сообщила в «Твиттере», что прерывает визит в Беларусь.