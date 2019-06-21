На субботу объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности

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На выходных в Беларуси сохранится жаркая погода. Прогнозирует Белгидромет.

Как отмечают синоптики, практически во всех регионах страны пройдут дожди (местами ливни). В некоторых райнах прогремят грозы.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +20..+27°С (местами столбик термометра поднимется до +34°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода жара

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