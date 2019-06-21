Суд разрешил Саакашвили идти в депутаты

По решению Печерского райсуда Киева третий президент Грузии Михаил Саакашвили сможет баллотироваться в народные депутаты Верховной рады.

Как сообщил политик на своей странице в соцсети, «суд вынес справедливое решение относительно моей возможности участвовать в парламентских выборах».

На заседании в пятницу суд огласил решение: «Установить факт непрерывного, на законных основаниях, проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года».

12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии. Въезд в Украину был запрещен до 2021 года.

После того, как статус гражданина Украины для Саакашвили был восстановлен в ГПСУ заявили, что не могут препятствовать въезду на территорию страны гражданину, и спрогнозировали, что у пограничников не будет вопросов к Михаилу Саакашвили.

Политик вернулся в Украину 29 мая 2019 года. Он заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине.