Сельчане из Калинковичского районе просят Всемирный банк помочь отремонтировать школу

Около 100 жителей деревни Капличи Калинковичского района подписали обращение в белорусское представительство Всемирного банка. Сельчане просят помочь им отремонтировать школу и проследить за справедливым распределением денег, которые выделил Всемирный банк. Копию обращения передала БелаПАН депутат Капличского сельского совета Роза Стрельченко.

Поводом к обращению стало выделение Всемирным банком дополнительного финансирования в размере 90 млн евро для продолжения модернизации школ и оснащения их оборудованием, а также улучшения качества обучения школьников, осуществляемого в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». Всемирный банк сообщал, что благодаря финансированию «65.000 школьников из малых городов, сел и деревень по всей Беларуси смогут учиться в отремонтированных школах с новым лабораторным оборудованием».

В деревне Капличи в 2016 году закрыли школу — единственную на сельсовет, сославшись на то, что здание требует ремонта. Детей стали подвозить в другие школы, на что тратится значительная часть бюджетных средств, а школьники больше времени проводят в дороге. Дети из деревень Старые Новоселки и Новые Новоселки преодолевают расстояние до Шиичской школы в 30 км, из Капличей в Шиичи — 14,5. Всего в Шиичскую школу ездят из Капличей 73 ребенка.

За школу активно борется депутат Капличского сельского совета Роза Стрельченко. Она инициировала многочисленные обращения в различные инстанции, встречалась с министром образования.

На ее запросы вначале чиновники отвечали, что школа не закрыта, а приостановлена ее работа. Недавно был получен ответ из Министерства образования, что ремонтировать школу нецелесообразно.

«С огромным уважением просим о помощи в восстановлении единственной школы на четыре деревни», — написали сельчане в обращении во Всемирный банк.

Также они просят ВБ проконтролировать распределение средств дополнительного финансирования со стороны Гомельского облисполкома и местных властей.