«Белнефтехим»: в трубопроводе Унеча — Полоцк началось вытеснение загрязненной нефти

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Белорусская сторона приступила к выполнению очередного этапа «дорожной карты» по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе «Дружба», сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

По информации ОАО «Полоцктранснефть Дружба», 21 июня в 9.07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча — Полоцк и замещение ее чистой нефтью.


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Нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут — Полоцк реверсом в сторону Невеля.

Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча — Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении — вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут — Полоцк — продлится до 15 августа.

Также в соответствии с принятой сторонами «дорожной картой» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ.


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На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до линейной диспетчерской станции Мозырь планируется к началу июля.

Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа.

Таким образом, полная очистка магистрального трубопровода «Дружба» на белорусской территории прогнозируется в середине августа.

На территории Беларуси в трубопроводах находится около 620 тыс. от некондиционной нефти


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Как отметила пресс-служба, на всех белорусских участках магистрального нефтепровода «Дружба» ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из России и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины.

Анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов.

После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Белнефтехим поставки нефти

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