Лукашенко встретился с президентом Сербии

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По мнению Александра Лукашенко, белорусско-сербским отношениям необходимо выходить на новый экономический уровень. Такое мнение он высказал на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.

В то же время, считает Лукашенко, странам необходимо больше уделять внимания вопросам экономики и торговли. Это позволит, подчеркнул президент Беларуси, укрепить «фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул».
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Тэги: Беларусь-Сербия Персона: Александр Лукашенко Александр Вучич

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