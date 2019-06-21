Лукашенко встретился с президентом Сербии

По мнению Александра Лукашенко, белорусско-сербским отношениям необходимо выходить на новый экономический уровень. Такое мнение он высказал на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.

В то же время, считает Лукашенко, странам необходимо больше уделять внимания вопросам экономики и торговли. Это позволит, подчеркнул президент Беларуси, укрепить «фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул».