В парламент поступил законопроект об амнистии

Законопроект об амнистии поступил в Палату представителей.

Как сообщил БелаПАН член комиссии по национальной безопасности нижней палаты Василий Чекан, проект закона разослали для изучения парламентским комиссиям.

«Но это еще не согласованный проект, документ проходит согласование в Совете министров. Одновременно, чтобы ускорить процесс, его прислали для изучения депутатами», — добавил Чекан.

По его словам, законопроект предусматривает амнистию в том числе для осужденных по чч. 1, 2 и 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса.

«Предлагается для несовершеннолетних на два года сократить срок, для остальных — на год. Но это еще не окончательный вариант законопроекта», — подчеркнул депутат.

Дата рассмотрения законопроекта в парламенте пока неизвестна. В графике работы нижней палаты значатся два последних пленарных заседания в рамках текущей сессии — 26 и 28 июня.

Предстоящая амнистия приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (3 июля). Поручение разработать проект закона об амнистии Александр Лукашенко дал в феврале на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

«Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона», — сказал Сукало журналистам по итогам встречи с главой государства.

Предыдущая амнистия проводилась в Беларуси в 2015 году в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, она коснулась около 9 тысяч осужденных. С 1991 года в Беларуси проведено 14 амнистий.