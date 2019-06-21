Лукашенко раскритиковал Брекзит

Уровень отношений Беларуси и Великобритании может быть намного лучше, заявил Александр Лукашенко 21 июня в Минске на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери.

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«Мне приятно сегодня с вами встретиться. Может быть, случай не тот, во время которого можно погрузиться в наши отношения с Великобританией, но, тем не менее, эта встреча очень важна. Может быть, даже исторически важна, поскольку, несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими, намного лучшими, если честно говорить, чем на уровне, на котором они находятся сегодня», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он напомнил, что недавно белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом посетила Великобританию, где провела несколько результативных встреч. На них обсуждалось развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.

«Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия были успешными. И я лично вас благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, однако, если исходить из государственных позиций, в Брекзите есть и много положительных моментов. «Прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза, — пояснил Лукашенко. — Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью».

«Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси, — заявил министр. — Несмотря на то что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество встреч и переговоров с представителями белорусского правительства. Я неоднократно встречался с послом в Соединенном Королевстве. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения».