Суд перенес начало рассмотрения иска милиции к организаторам Дня Воли

Суд Центрального района Минска перенес дату рассмотрения иска ГУВД Мингорисполкома по взысканию оплаты услуг милиции с организаторов празднования Дня Воли, сообщил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Сам политик связывает это решение с нежеланием властей портить имидж во время открытия II Европейских игр в Минске. Борисов предполагает, что рассмотрение иска состоится уже после окончания соревнований.

«Власти хотят продемонстрировать, что Беларусь — гостеприимная, доброжелательная страна, где нет нарушений прав человека. Но лучше бы новый министр внутренних дел продемонстрировал доброжелательность не только к гостям и народу, но и к политическим оппонентам, отозвав этот иск», — сказал Борисов.

ГУВД Минского горисполкома подало иск в суд Центрального района столицы на организаторов празднования Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. Ответчиками по иску проходят заявители акции по случаю 101-й годовщины провозглашения БНР — сам Борисов, а также оппозиционные политики Ольга Ковалькова, Николай Козлов и Юрий Губаревич.

Столичная милиция хочет взыскать с них задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также неустойки по договору об охране общественного порядка от 20 марта. Это в общей сложности 7.259,29 рубля, в том числе 6.375 рублей — за превышение количества участников (по подсчетам силовиков, на акцию пришло 1,4 тыс. человек вместо заявленной 1 тыс.), и около 780 рублей — пени за просрочку оплаты.

Согласно положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, которое было утверждено правительством в январе 2019 года, урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и органами внутренних дел «осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке». Положение неоднократно критиковалось политиками и правозащитниками.

11 июня организаторы Дня Воли подали иск в суд Московского района столицы с требованием расторгнуть с ГУВД Мингорисполкома договор на оказание услуг по охране правопорядка во время митинга 24 марта.

Обоснованием иска стало задержание во время акции оппозиционеров Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского людьми в штатском на охраняемой площадке.

Истцы не смогли добиться от сотрудников ГУВД объяснения причин их действий, а также контактов старшего сотрудника милиции, который отвечал за безопасность мероприятия. Кроме того, организаторы расценивали как нарушение договора с милицией запрет для участников митинга покидать мероприятие с бело-красно-белыми флагами под угрозой задержания.