Мясникович: у Беларуси и Германии есть резервы для расширения партнерства

У Беларуси и Германии есть резервы для расширения партнерства, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией бундестага 21 июня в Минске.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты Национального собрания, делегацию возглавляет руководитель парламентской группы дружбы, член комитета бундестага по экономике и энергетике Марк Хауптман.

«Нам надо по линии парламентов дать позитивные сигналы бизнесу, чтобы развивалась промышленная кооперация, инвестиционное сотрудничество», — сказал Мясникович. Он добавил, что в Беларуси работает около 300 предприятий с немецким капиталом.

В качестве приоритетного направления взаимодействия Мясникович назвал партнерство в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь».

В проекте задействован крупнейший в мире внутренний порт в городе Дуйсбург, которым управляет немецкая компания Duisburger Hafen. Эта компания является одним из акционеров СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (управляющая компания китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»). Германия рассчитывает на то, что товаропотоки будут идти через Беларусь, отмечается в сообщении.

К сферам, представляющим взаимный интерес для Беларуси и Германии, Мясникович относит межрегиональное партнерство, студенческие и научные обмены, IT-индустрию.

Хауптман со своей стороны отметил, что белорусско-немецкое сотрудничество, включая инвестиционное, становится более интенсивным.

«Мы хотим, чтобы инвестиции увеличивались, и заинтересованы в том, чтобы облегчить путь белорусских компаний в плане экспорта, выхода на европейский рынок», — сказал он.

По словам представителя бундестага, Германия хотела бы шире сотрудничать с Парком высоких технологий. «Вполне возможен аутсорсинг и передача заказов, поскольку есть инфраструктура, подготовленные специалисты», — сказал Хауптман.