Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову вручен орден Дружбы народов. Данный орден является высшей наградой Республики Беларусь для иностранных граждан.
Награду Кадырову лично вручил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске 21 июня. Глава Чечни прибыл в белорусскую столицу для участия в открытии Европейских игр.
Орденом Дружбы народов Рамзан Кадыров был награжден указом президента Беларуси в августе 2018 года «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».
«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: он настоящий мужик, пообещал — сделал. Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа», — подчеркнул Лукашенко.
Рамзан Кадыров, задействовав личные связи и авторитет, способствовал освобождению белорусских граждан, попавших в плен в Ливии, где они работали по контракту.
«То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы народов, это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.