Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову вручен орден Дружбы народов. Данный орден является высшей наградой Республики Беларусь для иностранных граждан.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Награду Кадырову лично вручил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске 21 июня. Глава Чечни прибыл в белорусскую столицу для участия в открытии Европейских игр.

Орденом Дружбы народов Рамзан Кадыров был награжден указом президента Беларуси в августе 2018 года «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: он настоящий мужик, пообещал — сделал. Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа», — подчеркнул Лукашенко.

Рамзан Кадыров, задействовав личные связи и авторитет, способствовал освобождению белорусских граждан, попавших в плен в Ливии, где они работали по контракту.

«То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы народов, это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.