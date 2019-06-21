Алиев решил проигнорировать II Европейские игры

Официальную делегацию Азербайджана на церемонии открытия II Европейских игр в Минске возглавит спикер азербайджанского парламента Октай Асадов. Эту информацию БелаПАН подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

19 июня на брифинге в белорусском МИД было объявлено, что церемонию открытия игр посетит в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причина отмены визита неизвестна — ее не смогли назвать БелаПАН ни в МИД, ни в посольстве Азербайджана в Минске.

Не будет на церемонии открытия игр и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Как сообщалось ранее, 21 июня после встречи с Александром Лукашенко она вынуждена была прервать свой визит в Минск из-за беспорядков в Тбилиси.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.