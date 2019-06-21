Без собак и селфи-палок: с чем нельзя появляться на Европейских играх?

МВД Беларуси опубликовал перечень предметов и вещей, которые запрещено брать с собой посетителям объектов и фан-зон Европейских игр.

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Список включает 14 пунктов. Прежде всего, запрещены спортивный инвентарь, дорожные сумки и детские коляски.

Также нельзя появляться на Играх в скрывающих лицо масках, брать с собой флаги и баннеры, чей размер превышает два метра на полтора, или предметы, размеры которых превышают параметры 40x40x45 сантиметров.

У посетителей объектов и фан-зон Игр изымут сигареты, спички и зажигалки. С пиротехникой, если она имеется, тоже придется расстаться.

Владельцы домашних животных вынуждены будут оставить своих питомцев дома. Исключение составляют собаки-поводыри в намордниках и на поводках.

Кроме того, нельзя проносить на Игры сегвеи, скейты, самокаты. Под запретом оказались также селфи-палки, лазерные устройства, красящие вещества.

Тара для воды (термосы, фляги, тамблеры) должна быть только прозрачной — в противном случае вы не пройдете.

И, конечно же, даже думать не стоит о том, чтобы захватить с собой на спортивные соревнования или в фан-зоны оружие либо его муляжи.

Под особым запретом на Играх — беспилотные летательные аппараты. Напомним, с 17 июня и до 4 июля в Минске и Заславле введены зоны, в которых нельзя запускать дроны.

Как и во всех публичных местах, на спортивном объекте или в фан-зоне запрещено находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.