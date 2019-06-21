Биткоин установил 15-месячный рекорд — почти 10 000 долларов

Главная по капитализации криптовалюта (174,6 млрд долларов) прибавила за сутки 20,3 млрд и теперь торгуется выше 9800 долларов за единицу. Последний раз выше 10 000 долларов биткоин стоил в марте 2018 года.

Источник: coinmarketcap.com

На момент написания новости, биткоин стоит 9840 долларов. За сутки он вырос на 6,3%, за неделю — на 18. 11 мая он стоил 6800, когда установил восьмимесячный рекорд.

Последняя волна роста биткоина связана с пробитием восходящего треугольника — фигуры технического анализа на графиках. Независимо от того, какая ситуация была перед фигурой, после ее завершения и подтверждения, цена на финансовый инструмент идет вверх.

Пробитие треугольника

Многие ведущие криптовалюты также показали уверенный рост: ETH стоит 290 долларов, что на 7,7% больше, чем сутками ранее, XRP — 0,44 (+4,2%), LTC — 140 (+3,4%), BCH — 436 (+6,7%), EOS — 7,1 (+5,4%), BNB — 38 (+3,6%), BSV — 225 (+5,3%), XLM — 0,12 (+2,8%), ADA — 0,09 (+3%).