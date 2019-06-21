Брестчанину грозит до семи лет лишения свободы за провоз иностранцев без виз
Сотрудники спецподразделения погранслужбы и Лидского погранотряда с привлечением ГАИ задержали пять граждан Афганистана разного возраста.
По информации пресс-службы Госпогранкомитета, иностранцев без белорусских виз вез в направлении Литвы 38-летний житель Бреста.
В результате проверки стала известна причастность перевозчика к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным в марте и апреле.
На брестчанина завели уголовное дело за содействие в организации незаконной миграции. Ему грозит до семи лет лишения свободы.