На протестах в Грузии задержали более 300 человек

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Как сообщили в грузинском МВД, митингующие были задержаны за «совершение различных правонарушений».

Кроме того, правоохранители возбудили дело по ст. 225 Уголовного Кодекса Грузии — организация, руководство и участие в групповом насилии.

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.


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Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что Россия оккупировала в 2008 году Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт.

На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тысяч человек. Они требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси. Участники митинга ворвались на территорию парламента.
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Тэги: Россия-Грузия Персона: Сергей Гаврилов Саломе Зурабишвили Город: Тбилиси

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