Работодатель-поляк выкинул тело умершего на заводе украинца в лесу

Гражданину Украины стало плохо на рабочем месте.

По сообщению издания «Версии» , тело 36-летнего Василия Чорнея из Ивано-Франковской области нашли за 150 км от его работы. Украинец работал в столярной, когда у него случился приступ. Одни знакомые погибшего предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие, что он надышался испарений лаков и красок.

Работники, которые в то время также были в цехе, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако работодательница сообщила, что уже нерабочее время (было около 17:00) и добавила, что сама решит проблему. Однако вместо того, чтобы отвезти украинца в ​​медучреждение, поляки решили просто избавиться от тела — вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец.

Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают украинца.