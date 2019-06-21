Работодатель-поляк выкинул тело умершего на заводе украинца в лесу
Гражданину Украины стало плохо на рабочем месте.
По сообщению издания
Работники, которые в то время также были в цехе, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако работодательница сообщила, что уже нерабочее время (было около 17:00) и добавила, что сама решит проблему. Однако вместо того, чтобы отвезти украинца в медучреждение, поляки решили просто избавиться от тела — вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец.
Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают украинца.