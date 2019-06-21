По делу об избиении гитариста группы «Ляпис Трубецкой» допрашивают трех подозреваемых

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Следователи работают с тремя задержанными по подозрению в совершении преступления против Руслана Владыко.


Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому после потасовки в баре

Сейчас еще выясняют, что именно произошло в тот вечер, поэтому по какой именно статье УК возбуждено дело, пока не оглашается, сообщает TUT.by.

На записях с камер наблюдения видно, как музыканта избивали трое. Он до сих пор находится в коме.

Руслан Владыко — основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». С 2014 года играет в группе Trubetskoy.
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Тэги: Ляпис Трубецкой Следственный комитет Персона: Руслан Владыко Город: Минск

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