По делу об избиении гитариста группы «Ляпис Трубецкой» допрашивают трех подозреваемых

Следователи работают с тремя задержанными по подозрению в совершении преступления против Руслана Владыко.

Сейчас еще выясняют, что именно произошло в тот вечер, поэтому по какой именно статье УК возбуждено дело, пока не оглашается, сообщает TUT.by .

На записях с камер наблюдения видно, как музыканта избивали трое. Он до сих пор находится в коме.

Руслан Владыко — основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». С 2014 года играет в группе Trubetskoy.