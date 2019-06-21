Пассажирка маршрутного такси погибла на Брестчине

Грузовик врезался в маршрутку с двумя десятками пассажиров на в Каменецком районе: один пассажир погиб, еще 19 получили телесные повреждения.

Фото: СК

По сообщению СК, 42-летний водитель Daf в составе с полуприцепом двигался по автодороге Р 85 Слоним — Высокое — граница Польши по направлению к агрогородку Видомля Каменецкого района. На перекрестке указанной дороги с автодорогой Р-83 Брест — Каменец — Беловежская пуща он не справился с управлением, выехал на перекресток и врезался в маршрутное такси под управлением 37-летнего жителя Бреста.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.