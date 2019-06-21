На пятикилометровом заплыве в Марселе победила белорусская студентка

В любительском заплыве «По следам Монте-Кристо», который ежегодно проводится в Марселе, на дистанции 5 км абсолютное первое место заняла белоруска Наталья Макарская.

Организаторы уточняют: это первый раз в 20-летней истории заплыва, когда девушка оказалась на финише даже быстрее мужчин, передает TUT.by .

Наталье Макарской 19 лет. Девушка — мастер спорта по плаванию, чемпионка Беларуси. Она учится в БГУФК и работает тренером в школе плавания ISWIM. Из замка Иф к Марселю пять километров она проплыла за 01:05:47. Самое быстрое время у мужчин — 01:06:50.