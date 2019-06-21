На пятикилометровом заплыве в Марселе победила белорусская студентка

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В любительском заплыве «По следам Монте-Кристо», который ежегодно проводится в Марселе, на дистанции 5 км абсолютное первое место заняла белоруска Наталья Макарская.

Организаторы уточняют: это первый раз в 20-летней истории заплыва, когда девушка оказалась на финише даже быстрее мужчин, передает TUT.by.

Наталье Макарской 19 лет. Девушка — мастер спорта по плаванию, чемпионка Беларуси. Она учится в БГУФК и работает тренером в школе плавания ISWIM. Из замка Иф к Марселю пять километров она проплыла за 01:05:47. Самое быстрое время у мужчин — 01:06:50.

«По следам Монте-Кристо» — состязание по плаванию вольным стилем в открытом море, популярное среди спортсменов-любителей. Считается зрелищным и одним из самых романтичных: маршрут повторяет побег Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В заплыве в этом году участвует более тридцати белорусов.

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Тэги: По следам Монте-Кристо заплыв Беларусь-Франция БГУФК Персона: Наталья Макарская

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