На пятикилометровом заплыве в Марселе победила белорусская студентка
В любительском заплыве «По следам Монте-Кристо», который ежегодно проводится в Марселе, на дистанции 5 км абсолютное первое место заняла белоруска Наталья Макарская.
Организаторы уточняют: это первый раз в 20-летней истории заплыва, когда девушка оказалась на финише даже быстрее мужчин, передает
|«По следам Монте-Кристо» — состязание по плаванию вольным стилем в открытом море, популярное среди спортсменов-любителей. Считается зрелищным и одним из самых романтичных: маршрут повторяет побег Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В заплыве в этом году участвует более тридцати белорусов.