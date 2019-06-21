Бобруйчанин перевернулся на самодельной лодке и утонул

Житель райцентра приезжал в Михайловку на дачу и предложил перевезти компанию из двух женщин и мужчины с одного берега на другой.

Примерно на середине реки лодка зачерпнула воды, девушка-пассажирка прыгнула в воду и поплыла к берегу. Вторая пассажирка также добралась до берега самостоятельно, один мужчина вцепился в перевернутую лодку и тоже остался невредим. А вот второму мужчине, 59-летнему бобруйчанину, спастись не удалось, сообщает ranak.me .

Тело утонувшего бобруйчанина ущут второй день. В помощь светлогорским спасателям прибыли специалисты Гомельской маневренно-поисковой группы.