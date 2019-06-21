Бобруйчанин перевернулся на самодельной лодке и утонул

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Житель райцентра приезжал в Михайловку на дачу и предложил перевезти компанию из двух женщин и мужчины с одного берега на другой. 

Примерно на середине реки лодка зачерпнула воды, девушка-пассажирка прыгнула в воду и поплыла к берегу. Вторая пассажирка также добралась до берега самостоятельно, один мужчина вцепился в перевернутую лодку и тоже остался невредим. А вот второму мужчине, 59-летнему бобруйчанину, спастись не удалось, сообщает ranak.me.

Тело утонувшего бобруйчанина ущут второй день. В помощь светлогорским спасателям прибыли специалисты  Гомельской маневренно-поисковой группы.
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Тэги: Березина утонул человек Город: Бобруйск

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