Минское «Динамо» подписало первого легионера в новом составе

Игроком хоккейного минского «Динамо» стал 31-летний канадский центрфорвард Франсис Паре. Это первый легионер в новом составе представителя Беларуси в КХЛ.

Предыдущим клубом Паре был екатеринбургский «Автомобилист», в котором канадец провел два сезона. Также в КХЛ он играл за магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», братиславский «Слован», загребский «Медвешчак».

Всего в лиге Паре сыграл 303 матча, в которых забил 75 шайб и сделал 81 голевую передачу. Наиболее результативным получился минувший сезон, когда Паре с «Автомобилистом» дошел до полуфинала конференции — 17+19.

В Национальной хоккейной лиге Франсис Паре не играл, хотя провел несколько лет в системе «Детройта», выступая за фарм-клуб «Гранд-Рэпидс».

Всего в ростере минского «Динамо» на данный момент 15 игроков — два вратаря, два защитника и одиннадцать нападающих.