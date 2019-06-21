Фотофакт. Ветер перевернул палатки возле «Динамо» за несколько часов до открытия Евроигр

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Торжественное открытие II Европейских игр пройдет на стадионе «Динамо» вечером 21 июня.

Сильный ветер опрокинул палатки незадолго до мероприятия, сообщает TUT.by.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 непогода ветер палатки стадион Динамо Город: Минск

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