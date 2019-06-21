Фотофакт. Ветер перевернул палатки возле «Динамо» за несколько часов до открытия Евроигр 21.06.2019 / 19:54 / Спорт Просмотров: 1155 A- A+ Торжественное открытие II Европейских игр пройдет на стадионе «Динамо» вечером 21 июня. Сильный ветер опрокинул палатки незадолго до мероприятия, сообщает TUT.by. Сюжет: Европейские игры в Минске Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Европейские игры-2019 непогода ветер палатки стадион Динамо Город: Минск Другие материалы на эту тему: Европейские игры. С чего начать знакомство с Минском? Впервые выставлена крупнейшая частная коллекция олимпийских наград. В Минске! Драники, сало или самогон? Голосуй за лучшее угощение для гостей Европейских игр Гастрогид для гостей Европейских игр. Где в Минске найти самый вкусный холодник