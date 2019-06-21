Владимир Зеленский отменил форму для украинских школьников

/ Мир
Просмотров: 617

Президент Украины признал недействительным указ от 1996 года и отменил обязательное ношение школьной формы для учеников средних школ.

На сайте администрации президента Украины появился список законопроектов, которые утратили силу. Среди них нормативный акт, подписаный еще при президентстве Леонида Кучмы, «Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 «О школьной форме для учащихся средних учебных заведений».

15 апреля 2019 года на сайте Электронных петиций был начат сбор подписей за отмену обязательного ношения школьной формы, которую инициировали родители учащихся средних школ, которая собрала больше шести тысяч подписей.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина школьная форма Персона: Владимир Зеленский

Другие материалы на эту тему:

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси