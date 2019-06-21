Владимир Зеленский отменил форму для украинских школьников

Президент Украины признал недействительным указ от 1996 года и отменил обязательное ношение школьной формы для учеников средних школ.

На сайте администрации президента Украины появился список законопроектов, которые утратили силу. Среди них нормативный акт, подписаный еще при президентстве Леонида Кучмы, «Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 «О школьной форме для учащихся средних учебных заведений».

15 апреля 2019 года на сайте Электронных петиций был начат сбор подписей за отмену обязательного ношения школьной формы, которую инициировали родители учащихся средних школ, которая собрала больше шести тысяч подписей.