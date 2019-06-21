Зрители публикуют первые видео с Евроигр 21.06.2019 / 20:52 / Спорт Просмотров: 1422 A- A+ На стадион «Динамо» начали пускать зрителей, пришедших на церемонию открытия II Европейских игр, которая начнется в 22 часа. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шохрух Бобоколонов (@shokhrukhbobokolonov) 21 Июн 2019 в 9:59 PDT Сюжет: Европейские игры в Минске Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: стадион Динамо Европейские игры-2019 Город: Минск Другие материалы на эту тему: Европейские игры. С чего начать знакомство с Минском? Впервые выставлена крупнейшая частная коллекция олимпийских наград. В Минске! Драники, сало или самогон? Голосуй за лучшее угощение для гостей Европейских игр Гастрогид для гостей Европейских игр. Где в Минске найти самый вкусный холодник