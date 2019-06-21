Зрители публикуют первые видео с Евроигр

/ Спорт
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На стадион «Динамо» начали пускать зрителей, пришедших на церемонию открытия II Европейских игр, которая начнется в 22 часа.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: стадион Динамо Европейские игры-2019 Город: Минск

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