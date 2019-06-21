В фан-зоне Евроигр задержали активистов, проводивших пикет против интеграции с Россией

Протестующие держали плакаты с надписями «Отстаньте от нас со своей интеграцией», «Путин! Решай свою проблему без нас», «До свидания, наш ласковый Миша».

«Активисты минской организации „Народная грамада“ отреагировали на позорную ситуацию, когда страной в наглую торгуют, а ни власть, ни общество на это не реагируют. И нашлись мужчины, которые на это среагировали», — сказал председатель оргкомитета по созданию партии «Народная грамада» Николай Статкевич.

По его информации, среди задержанных Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев. Также задержаны активисты, не принимавшие участия в акции, а проводившие фиксацию происходящего. Точное количество задержанных на данный момент неизвестно.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».