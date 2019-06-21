В киевском Марше равенства примут участие ЛГБТ-военные

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Доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко заявил, что в Марше равенства, который пройдет в Киеве 23 июня отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные — ожидается участие 15 человек.

«Я создал группу в Facebook „Военные ЛГБТ и наши союзники“, где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей», — цитирует Пилипенко украинский Центр информации о правах человека.

Марш равенства состоится в Киеве 23 июня. Он проходит в украинской столице ежегодно.
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Тэги: ЛГБТ гей-парад Марш равенства Украина Персона: Виктор Пилипенко Город: Киев

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