Медведев прокомментировал переговоры с Румасом об интеграции

По мнению премьер-министра России, переговоры прошли хорошо и стороны нашли общий язык.

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«Мы понимаем друг друга, слышим друг друга, и абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке», — приводит слова Медведева сайт правительства России.

Белорусский премьер Сергей Румас подтвердил, что эта встреча, как и встреча в Горках 24 мая, прошла очень хорошо. По его словам, сегодня стороны согласовали, как будет выглядеть структура документа. «Мы понимаем, что в обновленной программе действий будут прописаны в первую очередь «дорожные карты» по секторам экономики. Мы все эти „дорожные карты“ должны согласовать к ноябрю», — отметил Румас.

Затем, продолжил он, потребуется большая работа правительств по приведению законодательства в соответствие, для того чтобы общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».