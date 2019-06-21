Фотофакт. Лукашенко пришел на церемонию открытия Европейских игр с сыновьями

На минском стадионе «Динамо» проходит церемония открытия вторых Европейских игр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на церемонию со своими сыновьями — Виктором, Дмитрием и Николаем. Причем младший сын Николай сидит рядом с отцом, а старшие Виктор и Дмитрий на ряд выше.

Также на vip-трибуне стадиона «Динамо» за церемонией наблюдают премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев, президенты Молдовы Игорь Додон и Сербии Александр Вучич, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.