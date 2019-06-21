Активистов, задержанных за пикет в фан-зоне Европейских игр, вывезли за город и отпустили

Задержанных во время пикета в фан-зоне Европейских игр активистов оргкомитета по созданию партии «Народная грамада» вывезли за город и отпустили.

Фото facebook.com/nikolaj.statkevich

Как сообщил БелаПАН председатель оргкомитета по созданию «Народной грамады» Николай Статкевич, задержанные активисты Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев были вывезены за город и сейчас добираются на попутках в Минск.

Также на свободе находятся активисты, которые не принимали участие в пикете, а только фиксировали происходящее на телефоны — их оттеснили от протестующих.

Активистов задержали вечером 21 июня в фан-зоне Европейских игр возле Дворца спорта в Минске во время проведения пикета против интеграции с Российской Федерацией. Протестующие держали плакаты с надписями «Отстаньте от нас со своей интеграцией», «Путин! Решай свою проблему без нас», «До свидания, наш ласковый Миша».