Активистов, задержанных за пикет в фан-зоне Европейских игр, вывезли за город и отпустили

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Задержанных во время пикета в фан-зоне Европейских игр активистов оргкомитета по созданию партии «Народная грамада» вывезли за город и отпустили.

Фото facebook.com/nikolaj.statkevich

Как сообщил БелаПАН председатель оргкомитета по созданию «Народной грамады» Николай Статкевич, задержанные активисты Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев были вывезены за город и сейчас добираются на попутках в Минск.

Также на свободе находятся активисты, которые не принимали участие в пикете, а только фиксировали происходящее на телефоны — их оттеснили от протестующих.

Активистов задержали вечером 21 июня в фан-зоне Европейских игр возле Дворца спорта в Минске во время проведения пикета против интеграции с Российской Федерацией. Протестующие держали плакаты с надписями «Отстаньте от нас со своей интеграцией», «Путин! Решай свою проблему без нас», «До свидания, наш ласковый Миша».

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 задержание Персона: Валентин Трокский Сергей Спарыш Григорий Погарцев Николай Статкевич Город: Минск

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