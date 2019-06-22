Сможет ли «Шахтер» остановить брестское «Динамо»?
Одержавшее шесть побед подряд брестское «Динамо» сегодня наведается в Солигорск, где попробует не уступить первую строчку в турнирной таблице.
Всего сегодня будут сыграны три встречи:
- «Ислочь» — БАТЭ (начало в 17:00, стадион ФК «Минск»);
- «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (19:00, стадион «Трактор»);
- «Шахтер» — «Динамо» (Бр) (20:45, стадион «Строитель»).
Накануне прошли две встречи:
- «Энергетик-БГУ» — «Торпедо» (Мн) — 2:1;
- «Неман» — «Городея»— 1:3.
Отметим, что после домашнего поражения подал в отставку главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич.