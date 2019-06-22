Сможет ли «Шахтер» остановить брестское «Динамо»?

Одержавшее шесть побед подряд брестское «Динамо» сегодня наведается в Солигорск, где попробует не уступить первую строчку в турнирной таблице.

Всего сегодня будут сыграны три встречи:

« Ислочь » — БАТЭ (начало в 17:00, стадион ФК « Минск » );

Ислочь — БАТЭ (начало в 17:00, стадион ФК Минск ); « Динамо » (Мн) — « Торпедо-БелАЗ» (19:00, стадион « Трактор » );

Динамо (Мн) — Торпедо-БелАЗ» (19:00, стадион Трактор ); «Шахтер» — «Динамо» (Бр) (20:45, стадион «Строитель»).

Накануне прошли две встречи:

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо» (Мн) — 2:1;

«Неман» — «Городея»— 1:3.

Отметим, что после домашнего поражения подал в отставку главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич.