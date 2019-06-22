Владимир Зеленский не сможет приехать в Минск на Европейские игры, хотя и был приглашен

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Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен посетить церемонию открытия (состоялась вечером 21 июня) либо закрытия (30 июня) Европейских игр в Минске, однако он «из-за загруженного графика, к сожалению, не сможет принять участие в указанном спортивном мероприятии», сообщили БелаПАН в пресс-службе украинского МИД.


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Делегацию Украины возглавил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который «среди прочего отвечает за организационное обеспечение сборных команд Украины по видам спорта на II Европейских играх в Минске».

На церемонии открытия присутствовали президенты Сербии Александр Вучич и Молдовы Игорь Додон. Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

На церемонии закрытия ожидается президент РФ Владимир Путин.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Беларусь-Украина Европейские игры-2019 Персона: Владимир Зеленский Игорь Жданов

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