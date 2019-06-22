В Брестской крепости состоялся митинг-реквием, в котором участвовало около 10 тысяч человек

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На рассвете 22 июня в Брестской крепости прошли мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

В 04:00 на площади церемониалов после историко-документального театрализованного пролога о начале Великой Отечественной войны и героизме защитников крепости начался митинг-реквием. В нем приняло участие около 10 тысяч человек, сообщает БелаПАН.


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В память о погибших воинах-пограничниках в реку Буг были опущены венки с горящими свечами. Свечи памяти были также зажжены у плит священного некрополя. Участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню и минутой молчания почтили память павших защитников крепости.

Затем у Северных ворот Кобринского укрепления была показана военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость». В ней приняли участие более 500 представителей военно-исторических клубов из 14 стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши, Чехии, Австрии, Франции, Великобритании, Казахстана, Китая, Японии.

Ежегодно с 2011 года в цитадели 22 июня представляют реконструкции эпизодов обороны крепости.
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Тэги: 22 июня Брестская крепость Город: Брест

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