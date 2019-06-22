24 и 25 июня многие улицы в центре Минска будут полностью перекрыты из-за велогонок. Схема ограничений движения

В связи с проведением велогонок в рамках Европейских игр ряд улиц в центре Минска 24 и 25 июня будут закрыты для всех видов транспорта.

В понедельник, 24 июня, состоится тренировочный заезд индивидуальной велогонки. Движение по соревновательному маршруту будет закрыто с 07:30 до 13:30.

Во вторник, 25 июня, состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин. Движение по соревновательному маршруту будет закрыто с 07:00 до 17:00.

Маршрут велогонки включает в себя: ул. Интернациональная — ул. Я.Купалы — ул. Куйбышева — ул. Пашкевич — ул. Богдановича — ул. Сторожевская (разворот перед перекрестком Сторожевская — Коммунистическая) — ул. Сторожевская — ул. Богдановича — ул. Немига — ул. Романовская Слобода — ул. Кальварийская — ул. Тимирязева (разворот на перекрестке Тимирязева — Л.Украинки) — ул. Тимирязева — ул. Кальварийская — ул. Романовская Слобода — ул. Немига — ул. Богдановича — ул. Я.Купалы (поворот на второй круг на ул. Куйбышева) — ул. Интернациональная.

Госавтоинспекция Минска просит заранее планировать маршрут передвижения и использовать МКАД и транспортные кольца.

Отметим, что ограничения движения затронут и общественный транспорт, который на время велогонок изменит схемы движения.