26 июня открывается новый летний сезон фестиваля национальных культур National Nights

Этим летом состоятся три выпуска фестиваля, посвященные культурам Кавказа, Балкан и Индии. Первая встреча — с национальной кухней, развлечениями и музыкой Кавказа — состоится 26 июня.

Формат фестиваля объединяет культурные и гастрономические традиции и современность в демократичном и непринужденном стиле. В фокусе внимания — Грузия и Азербайджан.

Специальные музыкальные гости — Паата Гулиашвили и Руфат Асадов.

Все события фестиваля развернутся в комфортабельном и живописном комлексе премиум-класса Astoria Riverside на проспекте Победителей.

Организаторы — креативная платформа «Артс Кит» — обещают сделать всех гостей активными участниками фестиваля. У зрителей будет возможность поучаствовать в разнообразных развлечениях и выиграть замечательные призы — например, пригласительные билеты на концерт грузинского балета «Сухишвили» или бутылку настоящей грузинской чачи от приглашенной звезды Пааты Гулиашвили.

За гастрономическую часть фестиваля отвечают повара ресторанного комплекса Astoria Riverside. Они готовят для гостей дегустационный сет традиционных кавказских блюд. В него войдут сациви из цыпленка, бастурма, бадриджани (рулет из баклажана с ореховой начинкой), кюкю с зеленью, лепешка, свежие овощи и зелень (кинза, базилик, бакинские огурцы и томаты), пеламуши (десерт из виноградного сока), пахлава шоколадная и с грецким орехом, бокал грузинского вина...

12 июля продолжит фестивальную программу «Балканский бит». В один вечер будут представлены лучшие культурные и кулинарные традиции Балканского полуострова. Музыкальный хедлайнер — рок-бэнд Alcohol Jazzz Orchestra (Болгария), выступающий в стиле «балканский twist-and-shout».

Третий выпуск фестиваля состоится 31 августа и будет посвящен Индии. Хедлайнер — мировая звезда Panjabi MC (награды: MTV Europe Music Awards, MOBO Awards, UK Asian Music Awards, World Music Awards).