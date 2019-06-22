Неудачный обгон под Лунинцем. Погиб водитель «Тойоты»

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ДТП с участием легкового автомобиля «Тойота Камри» и самосвала МАЗ случилось днем 21 июня в Лунинецком районе на 95-м км дороги Р13.

За рулем «Тойоты» находился 60-летний житель Петрикова. Как сообщил «Медиа-Полесью» инспектор ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Валько, «при наличии сплошной линии разметки и предупреждающего знака “опасные повороты” водитель “Тойоты” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем МАЗ,  который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево».

Водитель легкового автомобиля и его 67-лений пассажир были доставлены в Лунинецкую райбольницу. Пассажир телесных повреждений не получил. А вот житель Петрикова попал сразу на операционный стол, но спасти ему жизнь врачам не удалось.

Проверку по факту ДТП проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.
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Тэги: ДТП Персона: Сергей Валько Город: Лунинец

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