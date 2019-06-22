Неудачный обгон под Лунинцем. Погиб водитель «Тойоты»
ДТП с участием легкового автомобиля «Тойота Камри» и самосвала МАЗ случилось днем 21 июня в Лунинецком районе на 95-м км дороги Р13.
За рулем «Тойоты» находился 60-летний житель Петрикова. Как сообщил
Водитель легкового автомобиля и его 67-лений пассажир были доставлены в Лунинецкую райбольницу. Пассажир телесных повреждений не получил. А вот житель Петрикова попал сразу на операционный стол, но спасти ему жизнь врачам не удалось.
Проверку по факту ДТП проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.