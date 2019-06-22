В голодовке «Матерей 328» участвуют уже четыре активистки

К голодовке активисток инициативы «Матери 328», которая началась 11 июня в Пуховичском районе (Минская область), присоединился еще один человек.

Лариса Жигарь. Фото belgazeta.by

Утром 22 июня к трем женщинам, которые голодают с начала акции, присоединилась Лариса Жигарь. «Как и мы, она настроена голодать до конца», — сообщила БелаПАН одна из участниц акции протеста Алла Берналь.

«Уехал от нас Стас Цыбинский, который несколько дней поддерживал нас в голодовке. Ему надо на работу, кроме того, он уже падал в обморок, и врачи посоветовали ему выйти из голодовки. Еще одна из мам, Светлана Витковская, которая голодала с нами три дня, вчера уехала домой в Брест», — сообщила активистка.

По ее словам, накануне, 21 июня, участниц голодовки посетили председатель Пуховичского сельсовета и глава Пуховичского райисполкома. «Поинтересовались нашим здоровьем. Спросили, что нам нужно, и сказали, что если нужна какая-то помощь, чтобы мы обращались», — сообщила Берналь.

«Сегодня утром нас снова посещали врачи, измерили давление — оно, конечно, падает. Людмила Кулинич отказалась от госпитализации в письменной форме», — отметила активистка.

Таким образом, на текущий момент голодовку держат четыре человека. Ожидается, что в ближайшие дня к ним присоединятся еще несколько родственников осужденных по ст. 328 УК.

Участницы акции требуют встречи с президентом Беларуси, корректировки антинаркотической статьи и пересмотра уголовных дел.