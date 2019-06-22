За выдачу фиктивного больничного задержан завотделением одной из райбольниц Минской области

Заведующий хирургическим отделением одной из районных больниц Минской области подозревается в получении взятки за выдачу фиктивного больничного. Факт взяточничества может оказаться не единичным, сообщает областное УВД.

Задержание проводилось с поличным. Утром 19 июня заведующий получил от выступавшей посредницей санитарки деньги за выдачу фиктивного листа нетрудоспособности водителю транспортного предприятия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки).