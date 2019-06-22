«Чернобыль» в белорусской озвучке покажут на большом экране

28 июня пройдет специальный показ первого эпизода популярного мини-сериала «Чернобыль» на белорусском языке.

Перевод и озвучка серии выполнены сервисом VOKA совместно c Amediateka Home of HBO. После премьеры на большом экране все эпизоды «Чернобыля» на белорусском языке будут доступны на видеосервисе в новом разделе CINEVOKA.СЕРЫЯЛЫ Amediateka.

Специальный сеанс первого эпизода «Чернобыля» на белорусском языке состоится 28 июня в зале VOKA кинотеатра velcom cinema. Организаторы приглашают на показ всех желающих бесплатно — по предварительной регистрации.