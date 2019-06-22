Телеведущая Натали Роше с дочерью выпустили коллекцию благотворительных футболок

Стилист и телеведущая Натали Роше вместе с дочерью Александрой, начинающим модельером, выпустили лимитированную коллекцию благотворительных футболок «Шчырае сэрца».

Все средства от проданных футболок пойдут в местный благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» для детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Цена футболки — 35 рублей.

Логотип проекта — желтое сердечко и надпись «Шчырае сэрца» — разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер, а слоган придумала ведущая программы «День в большом городе» на канале «Беларусь 1» Ольга Сороко.

«Это очень доброе и говорящие название. И вместе с тем — очень патриотичное! Все-таки мы помогаем именно нашим деткам! — поделилась Натали Роше. — Мы хотели сделать такую футболку, которую купят не только из-за искреннего желания помочь, но и для того, чтобы с удовольствием носить ее. Сейчас мы сделали универсальные майки размера one size (которые подойдут и мужчинам, и женщинам), но планируем расширить размерный ряд, а также добавить детские футболки».

Сейчас приобрести футболку можно в букетерии «Белы сад».