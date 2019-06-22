Акробатки выиграли для Беларуси первое золото Европейских игр-2019
Медальная копилка команды Беларуси на Европейских играх пополнилась золотой медалью.
Ее выиграли представительницы спортивной акробатики в балансовых упражнениях — Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович.
Всего на данный момент на счету Беларуси четыре медали:
золото в спортивной акробатике;
серебро в стрельбе из лука — командные соревнования у женщин, классический лук (Анна Марусова, Карина Козловская, Карина Дёминская);
две бронзы — групповая велогонка на шоссе (Татьяна Шаракова) и спортивная акробатика — динамические упражнения, смешанные пары (Артур Беляков, Ольга Мельник).