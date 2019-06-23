В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

Неизвестные выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора канала.

Инцидент произошел в Тбилиси, когда корреспондент Станислав Бернвальд записывал интервью владельцев грузинского турагентства о последствиях запрета авиарейсов из России, указано на сайте vesti.ru . За журналистов вступился супруг хозяйки турагентства, после чего злоумышленники сбежали.

Накануне Владимир Путин подписал указ о запрете рейсов российских авиакомпаний в Грузию, а также рекомендовал туроператорам воздержаться от продажи туров в эту страну. Это решение он принял из-за акций протестов, связанных с участием российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.